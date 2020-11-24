Эпидемиолог заявил, что Россия находится в фазе роста заболеваемости COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рост заболеваемости коронавирусом в России пока продолжается, поэтому рано говорить о прохождении пика. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 24 ноября.

По его словам, в РФ за все время COVID-19 переболело менее 1,5 процента населения.

— На данный момент фаза роста все еще продолжается. В связи с тем, что переболело менее 1,5 процента населения РФ и массовая вакцинация пока отсутствует, говорить о прохождении пика преждевременно, — цитирует Александра Горелова РИА Новости.

Он отметил, что эпидемический процесс, связанный с коронавирусом, продолжается. Он имеет волнообразный характер — число выявленных случаев то увеличивается, то снижается, однако эти колебания не слишком большие, добавил эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки в Москве составило 1648.

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