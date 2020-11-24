Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эпидемиолог заявил, что Россия находится в фазе роста заболеваемости COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемиолог заявил, что Россия находится в фазе роста заболеваемости COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Рост заболеваемости коронавирусом в России пока продолжается, поэтому рано говорить о прохождении пика. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 24 ноября.

По его словам, в РФ за все время COVID-19 переболело менее 1,5 процента населения.

— На данный момент фаза роста все еще продолжается. В связи с тем, что переболело менее 1,5 процента населения РФ и массовая вакцинация пока отсутствует, говорить о прохождении пика преждевременно, — цитирует Александра Горелова РИА Новости.

Он отметил, что эпидемический процесс, связанный с коронавирусом, продолжается. Он имеет волнообразный характер — число выявленных случаев то увеличивается, то снижается, однако эти колебания не слишком большие, добавил эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки в Москве составило 1648.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусологи перечислили главные ошибки при сдаче теста на COVID-19

РоспотребнадзорРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте