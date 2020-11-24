Число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки в Москве составило 1648

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за сутки госпитализировали 1648 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в столице за сутки выявили 5838 новых случаев инфекции. В больницах города к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 429 человек.

Среди новых заразившихся 40 процентов составляют граждане от 18 до 45 лет, 32,2 процента — от 46 до 65 лет, 10,8 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,9 процента составляют люди старше 80 лет, 12,1 процента — дети, уточнили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

Ранее вирусологи перечислили главные ошибки при сдаче теста на COVID-19.

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