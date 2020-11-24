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Голикова сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в России
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Голикова сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ осложняется. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во вторник, 24 ноября.

В России с начала пандемии выявили уже свыше 2,13 миллиона случаев инфекции.

— В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться, — сказала Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера РФ, в стране развернуто уже более 274 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, а также более 21 тысячи коек с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Татьяна Голикова отметила, что в России занято 78,2 процента коечного фонда. Загруженность в 43 регионах России оценивается как выше среднего, наиболее критичная ситуация зафиксирована в шести субъектах, сообщает ТАСС.

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