Мужчина взыскал со столичной ветклиники более 300 тысяч рублей за смерть кота

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Бабушкинский районный суд Москвы присудил одной столичной ветеринарной клинике выплатить владельцу кота более 338 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги, приведшие к гибели животного. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что 14 января 2017 года мужчина заключил с клиникой договор об оказании ветеринарных услуг на весь период лечения домашнего животного на сумму 96 386 рублей. Он оплатил лечение. Ветклиника не предупредила мужчину об осложнениях, возможных после процедуры с использованием нейролептика, что в дальнейшем привело к гибели кота. Организация отказалась добровольно вернуть деньги владельцу животного. Мужчина был вынужден обратиться в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве.

Согласно решению суда, ветклиника должна выплатить владельцу кота 338 159 рублей, включая компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

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