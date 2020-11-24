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Мужчина взыскал со столичной ветклиники более 300 тысяч рублей за смерть кота
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мужчина взыскал со столичной ветклиники более 300 тысяч рублей за смерть кота

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Илимская улица, 5к1 Карта всех событий

Бабушкинский районный суд Москвы присудил одной столичной ветеринарной клинике выплатить владельцу кота более 338 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги, приведшие к гибели животного. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что 14 января 2017 года мужчина заключил с клиникой договор об оказании ветеринарных услуг на весь период лечения домашнего животного на сумму 96 386 рублей. Он оплатил лечение. Ветклиника не предупредила мужчину об осложнениях, возможных после процедуры с использованием нейролептика, что в дальнейшем привело к гибели кота. Организация отказалась добровольно вернуть деньги владельцу животного. Мужчина был вынужден обратиться в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве.

Согласно решению суда, ветклиника должна выплатить владельцу кота 338 159 рублей, включая компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

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