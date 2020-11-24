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Водителей предупредили о перекрытиях в районе пожара на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Водителей предупредили о перекрытиях в районе пожара на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Лефортовский Вал Карта всех событий

Водителей предупредили об изменении движения на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Из-за пожара в районе Лефортово перекрыто движение по улице Лефортовский Вал от улицы Красноказарменной до проезда Завода Серп и Молот. В качестве объезда можно использовать Краснокурсантскую площадь и Красноказарменный проезд.

Ранее сообщалось, что на улице Красноказарменной, дом 12, корпус 3, произошло возгорание. Пожарные приступили к ликвидации огня.

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