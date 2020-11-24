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Найден способ отказаться от COVID-карантина по прибытии в другую страну
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Найден способ отказаться от COVID-карантина по прибытии в другую страну

Ростислав Зубков

Туризм

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала тестировать всех пассажиров на коронавирус, чтобы не отправлять их на обязательный карантин по прибытии в другую страну. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который появился на ее сайте во вторник, 24 ноября.

В IATA считают, что даже в условиях пандемии путешественники должны оставаться «глобально мобильными».

— Однако закрытие границ, ограничения передвижения и карантинные меры делают поездки невозможными для большинства. Сегодня мы могли бы безопасно открыть границы с помощью систематического тестирования на COVID-19, — утверждает генеральный директор ассоциации Александр де Жуниак.

При этом он отметил, что карантинные меры привели к снижению спроса на авиабилеты. Это в свою очередь вызвало сокращение объема международных авиаперевозок снизился на 90 процентов по сравнению с уровнем 2019 года.

О том, что IATA совместно с ВОЗ планирует создать единую систему тестирования на ковид, информация появилась еще в октябре. Подразумевается, что при таком способе выявлять инфекцию больше не нужно будет заставлять людей уходить на двухнедельную самоизоляцию по прибытии в ту или иную страну.

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