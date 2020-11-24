Уголовное дело возбудили после ДТП в Москве, в котором пострадал ребенок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 19 Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на улице Маршала Бирюзова около дома № 19. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Инцидент произошел 24 ноября. На улице Маршала Бирюзова столкнулись две машины. Один автомобиль вылетел на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. В результате погибла женщина. Кроме того, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка. Их госпитализировали.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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