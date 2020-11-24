Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили после ДТП в Москве, в котором пострадал ребенок
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после ДТП в Москве, в котором пострадал ребенок

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 19 Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на улице Маршала Бирюзова около дома № 19. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Инцидент произошел 24 ноября. На улице Маршала Бирюзова столкнулись две машины. Один автомобиль вылетел на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. В результате погибла женщина. Кроме того, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка. Их госпитализировали.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Читайте также: Прокуратура Москвы организовала проверку по факту ДТП на улице Маршала Бирюзова

уголовное делоГСУ СК РФДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте