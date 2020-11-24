Вылет самолета Санкт-Петербург — Москва задержали из-за потасовки пассажиров

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Вылет самолета из Санкт-Петербурга в Москву задержан из-за потасовки двух пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО во вторник, 24 ноября.

— На борту самолета Санкт-Петербург — Москва двое уроженцев Киргизии, по предварительной информации, не поделили место. Произошел конфликт, потасовка. Капитан воздушного судна принял решение не взлетать, — сказала собеседница корреспонденту РИА Новости.

Она добавила, что были вызваны сотрудники транспортной полиции.

В настоящее время по этому факту проводится проверка. Пассажиров, которые устроили драку, сняли с рейса.

Отмечается, что из-за инцидента на борту вылет лайнера задержали примерно на час.

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