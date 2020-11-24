Московский сервис «Цифровой профиль» не затронет личные данные пользователей

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Поведенческая аналитика позволяет совершенствовать городские сервисы, при этом она не посягает на тайну личной жизни. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологи города Москвы Эдуард Лысенко.

— Анализ интернет-активности необходим для персонального предоставления актуального контента для конкретного пользователя. Таким образом, жители получают только ту информацию, которая им важна и интересна. Кроме того, такая поведенческая аналитика позволяет городу совершенствовать городские сервисы на основе реакции пользователей. При этом профиль и персональные рекомендации формируются не для конкретного человека, а для устройства. Система работает без привязки к персональным данным пользователя и не посягает на тайну его личной жизни, — сказал он.

Лысенко отметил, что анализ поведения пользователей того или иного сервиса является стандартной практикой для многих государственных и коммерческих организаций, предоставляющих услуги и сервисы для жителей и стремящихся повысить их качество и удобство.

Он добавил, что ведомство не будет разрабатывать новую информационную систему для анализа интернет-активности пользователей, планируется усовершенствовать, доработать и расширить уже существующую цифровую инфраструктуру.

Чиновник отметил, что жители Москвы активно пользуются порталом mos.ru и другими столичными интернет-ресурсами, передает РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что московские власти разрабатывают систему, которая будет собирать детальный «цифровой профиль» пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей. Также профиль пользователя будет включать в себя данные о задолженности и штрафах, информацию о проездном документе и социальной карте.

Читайте также: Более шести миллионов платежей совершили москвичи через портал mos.ru с начала года