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Московский сервис «Цифровой профиль» не затронет личные данные пользователей
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Московский сервис «Цифровой профиль» не затронет личные данные пользователей

Юлия Курганова

Город

Поведенческая аналитика позволяет совершенствовать городские сервисы, при этом она не посягает на тайну личной жизни. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологи города Москвы Эдуард Лысенко.

— Анализ интернет-активности необходим для персонального предоставления актуального контента для конкретного пользователя. Таким образом, жители получают только ту информацию, которая им важна и интересна. Кроме того, такая поведенческая аналитика позволяет городу совершенствовать городские сервисы на основе реакции пользователей. При этом профиль и персональные рекомендации формируются не для конкретного человека, а для устройства. Система работает без привязки к персональным данным пользователя и не посягает на тайну его личной жизни, — сказал он.

Лысенко отметил, что анализ поведения пользователей того или иного сервиса является стандартной практикой для многих государственных и коммерческих организаций, предоставляющих услуги и сервисы для жителей и стремящихся повысить их качество и удобство.

Он добавил, что ведомство не будет разрабатывать новую информационную систему для анализа интернет-активности пользователей, планируется усовершенствовать, доработать и расширить уже существующую цифровую инфраструктуру.

Чиновник отметил, что жители Москвы активно пользуются порталом mos.ru и другими столичными интернет-ресурсами, передает РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что московские власти разрабатывают систему, которая будет собирать детальный «цифровой профиль» пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей. Также профиль пользователя будет включать в себя данные о задолженности и штрафах, информацию о проездном документе и социальной карте.

Читайте также: Более шести миллионов платежей совершили москвичи через портал mos.ru с начала года

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