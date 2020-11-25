Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Боец ММА Ислам Абасов задержан в Москве после дорожного конфликта
Ислам Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде / Фото: instagram.com/islam_abasov_mma/

Боец ММА Ислам Абасов задержан в Москве после дорожного конфликта

Юлия Курганова

Происшествия

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Абасова задержали в Москве после дорожного конфликта. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

— Ислам Абасов был задержан после дорожного конфликта. По его итогам один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде, — рассказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что бой спортсмена, который был запланирован на 4 декабря в Сингапуре, отменили.

Уточняется, что дорожный конфликт начался после того, как одна машина перегородила проезжую часть. При этом сам Абасов утверждает, что драки во время конфликта не было.

Ислам Абасов должен был заменить соотечественника Анатолия Малыхина и провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship 4 декабря в Сингапуре.

Читайте также: Бойцы ММА Яндиев и Харитонов примирились после драки в «Лужниках»

задержаниедорожный конфликтБоец ММА
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте