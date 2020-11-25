Боец ММА Ислам Абасов задержан в Москве после дорожного конфликта

Ислам Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде / Фото: instagram.com/islam_abasov_mma/

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Абасова задержали в Москве после дорожного конфликта. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

— Ислам Абасов был задержан после дорожного конфликта. По его итогам один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен под подписку о невыезде, — рассказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что бой спортсмена, который был запланирован на 4 декабря в Сингапуре, отменили.

Уточняется, что дорожный конфликт начался после того, как одна машина перегородила проезжую часть. При этом сам Абасов утверждает, что драки во время конфликта не было.

Ислам Абасов должен был заменить соотечественника Анатолия Малыхина и провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship 4 декабря в Сингапуре.

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