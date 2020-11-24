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Бойцы ММА Яндиев и Харитонов примирились после драки в «Лужниках»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Бойцы ММА Яндиев и Харитонов примирились после драки в «Лужниках»

Юлия Захарова

Спорт

Бойцы ММА Адам Яндиев и Сергей Харитонов примирились после драки во дворце спорта «Лужники». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, спортсмены встретились, чтобы завершить неприятную историю. Яндиев подошел к Харитонову, чтобы извиниться за свои действия.

— Как спортсмен, который должен быть сдержан, который должен сдерживать свои эмоции, я хочу извиниться перед тобой. Ты мужчина, то что ты сегодня пришел. Мы много чего наговорили на эмоциях. На эмоциях много чего бывает. А нас с тобой смотрит молодежь, — заявил боец.

Харитонов принял извинения и в знак примирения обнялся с Яндиевым, назвав его сильным и умеющим признавать ошибки человеком.

Адвокат потерпевшего Олег Пахомов подчеркнул, что подобный итог можно назвать значимым с юридической точки зрения. В ближайшее время правоохранительные органы оценят этот факт и примут решение относительно расследования уголовного дела.

Напомним, бойца Адама Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Сергеем Харитоновым во дворце спорта «Лужники». Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию. Позднее Яндиеву предъявили обвинение.

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