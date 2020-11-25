Азербайджанская армия вошла в оставленный Арменией Кельбаджарский район

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Азербайджанские военные вошли в оставленный армянскими вооруженными силами Кельбаджарский район. Об этом сообщило минобороны Азербайджана.

По информации на сайте ведомства, в настоящее время идет разминирование территорий и подготовка горных дорог. Инженерные работы, необходимые для движения подразделений в район, завершены.

Армянская сторона ранее заявила, что ее войска покинули Кельбаджарский район во вторник, 24 ноября. Перед уходом мотострелки подорвали казармы и постройки воинской части.

— Мы держались тут всю войну и ничего им (азербайджанцам — прим. «ВМ») не отдали, — отмечал представитель командования мотострелков в разговоре с РИА Новости.

По уточненным данным, до подрыва зданий из района ушел личный состав. При этом за уничтожением военных объектов наблюдали представители командования подразделения. Кельбаджарский район в настоящее время отходит Баку.

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