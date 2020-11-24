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Путин и Эрдоган обсудили создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Путин и Эрдоган обсудили создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом создание центра по мониторингу перемирия в Нагорном Карабахе. О телефонном звонке глав государств рассказали в администрации лидера Турции.

— Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения турецких властей.

При этом отмечается, что в ходе диалога Эрдоган указал на необходимость того, чтобы Армения «не уклонялась от своих обязанностей», поскольку Азербайджан крайне чувствителен в этих вопросах.

Также турецкий президент выразил недоумение в связи с тем, что «другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ критикуют мирные усилия».

Ранее Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном работу миротворцев в Карабахе.

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Реджеп ЭрдоганВладимир ПутинНагорный Карабах
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