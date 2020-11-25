Еще один дом в жилом районе «Новые Ватутинки» планируют построить в 2023 году

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Десеновское пос. кв. 2/1 Карта всех событий

Еще один корпус в жилом районе «Новые Ватутинки» в ТиНАО планируют построить во втором квартале 2023 года. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Разрешение на работы уже выдано застройщику.

— В доме предусмотрено 962 квартиры общей площадью более 41 600 квадратных метров, — приводятся слова Пятовой на сайте комитета.

Здание будет разной этажности, максимальная — 16 этажей. На первом разместят 38 коммерческих точек. Придомовую территорию обустроят так, чтобы под окнами нельзя было ставить автомобили.

Напомним, в районе «Новые Ватутинки» уже завершено строительство 30 домов, еще семь находятся в стадии строительства.

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