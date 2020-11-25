Коронавирус выявили у врио главы Дагестана

Фото: president.e-dag.ru / Официальный сайт главы Республики Дагестан

У временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова выявили коронавирус. Об этом руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев сообщил в среду, 25 ноября.

— Сейчас Сергей Алимович находится в самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо, — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что врио губернатора планирует работать в онлайн-режиме.

По информации дагестанского оперштаба на 24 ноября, за все время пандемии в регионе выявили 18 338 случаев COVID-19. При этом 16 517 человек вылечились, 901 пациент умер.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Александра Ширвиндта и его жену госпитализировали в Москве