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Коронавирус выявили у врио главы Дагестана
Фото: president.e-dag.ru / Официальный сайт главы Республики Дагестан

Коронавирус выявили у врио главы Дагестана

Ростислав Зубков

Происшествия

У временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова выявили коронавирус. Об этом руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев сообщил в среду, 25 ноября.

— Сейчас Сергей Алимович находится в самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо, — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что врио губернатора планирует работать в онлайн-режиме.

По информации дагестанского оперштаба на 24 ноября, за все время пандемии в регионе выявили 18 338 случаев COVID-19. При этом 16 517 человек вылечились, 901 пациент умер.

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