Детский сад на 150 мест построят в ЖК на юго-востоке Москвы к марту 2022 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-я Институтская улица Карта всех событий

Детский сад в ЖК «Михайловский парк» на юго-востоке столицы планируют построить к марту 2022 года. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в среду, 25 ноября.

Объект появится в рамках строительства жилого дома. Разрешение на возведение выдано до 24 марта 2022 года. Под детский сад отдадут три этажа. На первом этаже разместят помещения для младших групп, столовой, медкабинета, на втором — старшие группы, зал для музыкальных занятий и кружки. Третий этаж отдадут под старшие группы.

— Здесь откроется шесть групп для детей от трех до семи лет. Всего сад сможет принять 150 детей, — приводятся слова Пятовой на сайте комитета.

В детском саду планируют также учесть интересы людей с ограниченными возможностями здоровья.

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