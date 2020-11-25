СМИ: Российским регионам предложили альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Закрывать или ограничивать работу фуд-кортов в торговых центрах не придется, если организовать их работу по особым правилам. С таким предложением Министерство промышленности и торговли РФ обратилось ко всем регионам, отправив соответствующее письмо.

Так, ведомство выступает за обслуживание клиентов за отдельными столиками (как в ресторане), предоставление для каждого заведения на фуд-корте отдельных посадочных зон с по меньшей мере полутораметровой дистанцией между ними, обеспечение каждого клиента минимум четырьмя «квадратами» свободного пространства и запрет на развлекательные мероприятия.

Кроме того, Минпромторг предлагает установить у каждого кафе прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа, обрабатывать дезинфицирующим раствором столы и подносы после каждого посетителя, а также разместить диспенсеры с антисептиком.

В министерстве считают, что эти меры позволят не закрыть фуд-корты, передает РБК. На данный момент они перестали работать в восьми регионах РФ.

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