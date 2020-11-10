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В Главконотроле назвали основные нарушения в торговых центрах
Главный инспектор ОАТИ Москвы Антон Камнев во время проверки торгового центра / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Главконотроле назвали основные нарушения в торговых центрах

Василиса Чернявская 

Общество

В понедельник, 9 ноября, в столичном Главконтроле озвучили итоги проходящих инспекционных выездов. За время действия перчаточно-масочного режима проверено более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением правил будет усилен. К примеру, вчера были проверены торговые центры на юге города. Выявлено 47 нарушителей — посетители комплексов забывали надеть средства индивидуальной защиты. По словам начальника отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексея Кузнецова, на всех выявленных нарушителей составлены протоколы.

Среди последних проверок — рейды по общепиту. Особое внимание сотрудников Роспотребнадзора приковано к фуд-кортам в торговых центрах, где всегда много людей.

— В рамках мониторинга проверено 101 предприятие общественного питания в фуд-кортах в 12 торговых центрах во всех административных округах Москвы, — рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора. — В 36 предприятиях, которые располагаются в 11 торговых центрах, санитарно-эпидемические требования не выполняются.

Как отметили в пресс-службе ведомства, основные нарушения в торговых центрах в зонах фуд-корта: не организован «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела персонала, не обеспечен пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток. Кроме того, в ряде заведений часть сотрудников работают без масок. Среди других нарушений — отсутствие бактерицидных облучателей закрытого типа.

В Роспотребнадзоре также добавили, что в большинстве заведений не организован сбор использованных средств индивидуальной защиты. Также не представлены результаты ПЦР-исследований.

Больше всего нарушений установлено на фуд-кортах в «Ривьере», «Рио», «Метрополисе», «Мари», «Клене», «Универмаге Московском».

Штрафы для нарушителей будут варьироваться от 50 до 500 тысяч рублей. Среди самых жестких мер — временное закрытие предприятия на срок до 90 суток.

— Контроль за проведением мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции на объектах города, управлением Роспотребнадзора по Москве будет продолжен, — сказали в ведомстве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Данчиков, начальник Главконтроля города Москвы:

— К сожалению, в городе фиксируем до полутора тысяч нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах. Аналогичная цифра выявляется и на общественном транспорте, в том числе фиксируем отсутствие масок и перчаток в метрополитене.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет 4 тысячи рублей в общественных местах и 5 тысяч рублей на транспорте. Всего за время действия режима выявлено порядка 160 тысяч нарушений.

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