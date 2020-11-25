Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посол России заявил о праве Москвы на «скидочку» от Белоруссии
Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Посол России заявил о праве Москвы на «скидочку» от Белоруссии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Когда Минск просит у Москвы скидку на газ, российская сторона тоже вправе требовать поблажки по другим товарам. В этом случае отношения будут равноценными. Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в среду, 25 ноября.

— Если одна сторона запрашивает «скидочку» (на голубое топливо — прим. «ВМ»), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров, — приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Он также выразил уверенность в том, что переговоры по ключевым для обеих сторон вопросам будут более успешными, если будет проявлен интерес к углублению сотрудничества, созданию единого рынка газа, сближению налогового законодательства и открытой работе таможенных служб. Все это влияет на выполнение союзных программ экономической интеграции, отметил посол.

Напомним, в 2020 году Минск покупает у Москвы газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Власти Белоруссии не раз настаивали на снижении стоимости топлива.

Читайте также: Газпром и Минск начали переговоры о поставках газа с 2021 года

БелоруссиягазРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Все мнения
О проекте