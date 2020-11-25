Посол России заявил о праве Москвы на «скидочку» от Белоруссии

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Когда Минск просит у Москвы скидку на газ, российская сторона тоже вправе требовать поблажки по другим товарам. В этом случае отношения будут равноценными. Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в среду, 25 ноября.

— Если одна сторона запрашивает «скидочку» (на голубое топливо — прим. «ВМ»), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров, — приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Он также выразил уверенность в том, что переговоры по ключевым для обеих сторон вопросам будут более успешными, если будет проявлен интерес к углублению сотрудничества, созданию единого рынка газа, сближению налогового законодательства и открытой работе таможенных служб. Все это влияет на выполнение союзных программ экономической интеграции, отметил посол.

Напомним, в 2020 году Минск покупает у Москвы газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Власти Белоруссии не раз настаивали на снижении стоимости топлива.

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