Полиция проверит факт выстрела в курьера в центре Москвы за позднюю доставку заказа
Полиция организовала проверку после сообщения о том, что мужчина в центре Москвы выстрелил в курьера, который опоздал с доставкой заказа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД по столице в среду, 25 ноября.
Инцидент произошел в подъезде дома на Трехгорном валу.
— Курьер опоздал на полчаса, мотивируя этим заказчик встретил курьера в подъезде с пневматическим пистолетом и произвел выстрел в курьера. Он забрал заказ стоимостью 1400 рублей, отказавшись за него платить, — сообщили в главке.
Уточняется, что прибывшие на место сотрудники полиции составили протокол и изъяли пневматический пистолет. По факту события проводится проверка.
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