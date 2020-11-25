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Полиция проверит факт выстрела в курьера в центре Москвы за позднюю доставку заказа
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Полиция проверит факт выстрела в курьера в центре Москвы за позднюю доставку заказа

Вероника Кузьминова

Происшествия
Трехгорный вал дом 3 строение 1Карта всех событий

Полиция организовала проверку после сообщения о том, что мужчина в центре Москвы выстрелил в курьера, который опоздал с доставкой заказа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД по столице в среду, 25 ноября.

Инцидент произошел в подъезде дома на Трехгорном валу.

— Курьер опоздал на полчаса, мотивируя этим заказчик встретил курьера в подъезде с пневматическим пистолетом и произвел выстрел в курьера. Он забрал заказ стоимостью 1400 рублей, отказавшись за него платить, — сообщили в главке.

Уточняется, что прибывшие на место сотрудники полиции составили протокол и изъяли пневматический пистолет. По факту события проводится проверка.

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