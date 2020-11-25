Названы дата и формат встречи глав ЕАЭС

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Заседание высшего евразийского экономического совета (ЕЭС), где встретятся лидеры стран ЕАЭС, состоится 11 декабря 2020 года. Об этом помощник главы Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сообщила в среду, 25 ноября, на брифинге.

— Заседание Высшего совета запланировано на 11 декабря 2020 года, — приводит ТАСС ее слова.

Она уточнила, что участники мероприятия решили провести его заочно из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ЕАЭС — это международное интеграционное экономическое объединение. Свою работу оно начало 1 января 2015 года. В состав союза входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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