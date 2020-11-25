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Названы дата и формат встречи глав ЕАЭС
Фото: pixabay.com

Названы дата и формат встречи глав ЕАЭС

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Заседание высшего евразийского экономического совета (ЕЭС), где встретятся лидеры стран ЕАЭС, состоится 11 декабря 2020 года. Об этом помощник главы Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сообщила в среду, 25 ноября, на брифинге.

— Заседание Высшего совета запланировано на 11 декабря 2020 года, — приводит ТАСС ее слова.

Она уточнила, что участники мероприятия решили провести его заочно из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ЕАЭС — это международное интеграционное экономическое объединение. Свою работу оно начало 1 января 2015 года. В состав союза входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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