Андрей Бочкарев рассказал о приоритетах Стройкомплекса на ближайшие годы

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Департамента строительства города Москвы

Эксперты и власти Москвы обсудили в среду, 25 ноября, развитие строительной отрасли в условиях пандемии, выделив риски и новые возможности этой важной сферы. Строительство, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, остается драйвером развития городской экономики.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, несмотря на вызовы нынешнего года и замедление экономического цикла из-за пандемии коронавируса, город не снизил темпов строительства современных объектов. Среди ключевых сооружений — инфекционный госпиталь в Вороновском.

— Объект в Вороновском является уникальным по масштабам: это 80 тысяч квадратных метров капитальных строений, 43 гектара территорий в чистом поле, — сказал глава столичного Стройкомплекса.

По его словам, весной заново были протянуты инженерные коммуникации и подъездные дороги. Бочкарев обратил внимание на то, что «начинкой» медицинского объекта стали 25 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования, которое самолетами поставляли из-за рубежа.

Он также подчеркнул, что срок службы построенного в Новой Москве объекта на 800 коек рассчитан на 50 лет. При этом еще весной все места в госпитале были обеспечены кислородом. Кроме того, были организованы родблок и помещения для детей.

— Также возвели общежитие на 1300 мест для медиков, — продолжил заммэра. — Мы оперативно собрали все ресурсы: финансовые, политические, привлекли мощные проектные организации, мобилизовали самые крупные подрядные компании и 350 производителей стройматериалов. Работали в три смены, выполнив фактически годовую программу производства за 16 дней. В результате получился большой современный кластер. Его создание — это еще и героизм людей.

Тысячи людей за 34 дня возвели госпиталь в чистом поле. Для его работы были в кратчайшие сроки обучены 1300 медицинских сотрудников. Весной госпиталь был оперативно снабжен всеми лекарствами и необходимыми материалами.

— Концентрация ресурсов была очень велика, — отметил Бочкарев.

В свою очередь генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что респонденты в ходе ноябрьских опросов заявили о необходимости строительства больниц и поликлиник для комфортного проживания в городах. При этом Москва находится в лидерах среди других регионов и даже стран.

— В этом году о первоочередном запросе — строительстве больниц и поликлиник — высказались 54 процента респондентов, в то время как в прошлом году это был 41 процент опрошенных. Запрос у москвичей есть и на детские сады, реже говорят о школах и спортивных центрах. На пятой позиции — дороги и транспортные развязки, — пояснил Федоров.

Москвичи, по его словам, в условиях пандемии изменили свои запросы на различные городские объекты. Если раньше развитие транспортной сети было в числе приоритетов, то сейчас ставка идет на здравоохранение и создание медицинских учреждений. Хотя и новые дороги, и станции метро все еще в числе лидеров среди будущих объектов. Так, для более чем 40 процентов респондентов эти потребности входят в первую пятерку. Глава ВЦИОМ заявил, что москвичи высоко ценят строительство новых станций метро, особенно Большого кольца, и сооружение радиальных направлений.

— На последних строчках рейтинга находятся торговые центры, — отметил Валерий Федоров. — Чуть больше горожане нуждаются в культурных центрах.

Почти половина опрошенных сошлись на том, что необходимо создавать рабочие места за пределами Москвы.

— 49 процентов заявили о необходимости создания рабочих мест в Подмосковье, — привел данные глава ВЦИОМ.

Андрей Бочкарев отметил, что ситуация в строительной сфере города, с учетом той поддержки, которую оказывает отрасли правительство города, находится под контролем.

— Ни от одного инфраструктурного проекта, кардинально влияющего на жизнь города и горожан, мы не отказались. В начале ноября подписана новая Адресная инвестиционная программа Москвы, в которой бюджетом подкреплены направления работы на 2021–2023 годы, — заявил заммэра. — Один из важных акцентов в стройке сделан на медицину: за три года город построит 64 объекта здравоохранения. За десять лет в столице построено 94 объекта, а только с начала нынешнего года введено девять медицинских зданий.

В настоящее время, по его словам, реализуются крупнейшие медицинские проекты, такие как медкластер в Сколкове, клиническая больница с роддомом вблизи Коммунарки, медкомплексы различного назначения на территориях Больницы святого Владимира, Центра имени Логинова, ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе.

Андрей Бочкарев отметил, что следующими трендами в строительной отрасли станет освоение заброшенных промышленных зон, развитие транспортного каркаса и совершенствование инженерных сетей в Москве. Он добавил, что задач для Стройкомплекса много, они будут решаться.

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