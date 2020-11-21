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Программу реконструкции развязок на МКАД планируют завершить в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Программу реконструкции развязок на МКАД планируют завершить в 2022 году

Юлия Ямпольская

Город

До конца 2022 года специалисты реконструируют еще пять развязок на МКАД. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что самым сложным объектом является развязка с Волоколамским шоссе. Ее планируют сдать в 2020 году.

— Все остальные, например, развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, по интенсивности несопоставимы с крупными развязками. Развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе мы планируем сдать в конце 2021 года, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя мэра, на данный момент власти еще не приняли решение по реконструкции развязки с Щелковским шоссе. Оно зависит от федеральных коллег, а также от того, каким образом будут реконструировать дорогу.

— Мы готовы все технические решения интегрировать в свою развязку и, соответственно, тоже приступить к реконструкции развязки, — заключил Бочкарев.

Ранее он сообщил, что строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена могут начать через полтора года.

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транспортная развязкаМоскваМКАД
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