Строительство станции «Южный порт» столичного метро могут начать через полтора года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена Москвы могут начать через полтора года.Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории Южного порта будут созданы зоны деловой активности, также появятся офисы и жилая застройка.

— Там принято решение строить станцию «Южный порт» на действующей линии. Мы планируем сделать так, чтобы минимизировать время интеграции этой станции и возможного кратковременного закрытия движения, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

На данный момент станция находится на стадии проектирования.

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