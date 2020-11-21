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Строительство станции «Южный порт» столичного метро могут начать через полтора года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство станции «Южный порт» столичного метро могут начать через полтора года

Юлия Ямпольская

Город
южный порт москваКарта всех событий

Строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена Москвы могут начать через полтора года.Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории Южного порта будут созданы зоны деловой активности, также появятся офисы и жилая застройка.

— Там принято решение строить станцию «Южный порт» на действующей линии. Мы планируем сделать так, чтобы минимизировать время интеграции этой станции и возможного кратковременного закрытия движения, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

На данный момент станция находится на стадии проектирования.

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