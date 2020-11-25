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Названы три гаранта мира в Карабахе
Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Названы три гаранта мира в Карабахе

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва, Анкара и Баку будут гарантами мира в Нагорном Карабахе. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 25 ноября, в парламенте республики.

— Турция, РФ и Азербайджан станут гарантами мира в регионе, — приводит РИА Новости его слова.

Политик отметил, что эти три страны сумели внести большой вклад в «устранение несправедливости», которая развивалась в спорном регионе в течение 30 лет.

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе

Реджеп ЭрдоганРоссияНагорный Карабах
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