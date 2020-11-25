ЦБ анонсировал переход к нейтральной денежно-кредитной политике

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В 2022 году Центральный банк РФ начнет переходить к нейтральной денежно-кредитной политике при условии, что экономика будет восстанавливаться в рамках базового сценария. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в среду, 25 ноября, выступая в Государственной думе.

По словам председателя ЦБ, в этом и следующем годах Банк России будет держаться мягкой политики.

— Если экономика будет восстанавливаться в соответствии с базовым сценарием, мы начнем переходить к нейтральной политике где-то вот в середине этого трехлетнего цикла, — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Отметим, что основные направления единой государственной денежно-кредитной политики России на 2021–2023 годы содержат базовый и три альтернативных сценария среднесрочного экономического прогноза развития страны. Из этих вариантов исходит политика регулятора на ближайшие три года.

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