Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума приняла во втором чтении законопроект о дистанционной работе
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о дистанционной работе

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект о регулировании дистанционной работы.

Так, документ предлагает разделить дистанционную работу на три категории — дистанционная работа на постоянной основе, временная дистанционная работа и удаленная работа, выполняемая периодически.

Временная дистанционная работа предполагает, что сотрудник работал стационарно, но был переведен на удаленную работу в силу тех или иных обстоятельств. Третий вид — дистанционная работа, выполняемая периодически, предполагает, что сотрудник будет приходить в офис несколько дней в неделю, а также будет работать удаленно.

В законопроекте было убрано требование о единственно возможном способе передачи заверенных документов почтой заказным письмом с уведомлением. О виде обмена документами сотрудники и работодатели смогут договориться самостоятельно.

Кроме того, в проекте сообщается, что заключение трудового договора, его расторжение и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться цифровой подписью.

Помимо этого, работнику на удаленной работе предоставляется право устанавливать свой рабочий график, а взаимодействие с работодателем будет осуществляться в рабочее время.

Также отмечается, что при переводе сотрудника на дистанционную работу его заработная плата не может быть уменьшена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Госдума приостановила индексацию зарплат госслужащих до 2022 года

законопроектГосдумадистанционная работа
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Все мнения
О проекте