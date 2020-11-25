Госдума приняла во втором чтении законопроект о дистанционной работе

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект о регулировании дистанционной работы.

Так, документ предлагает разделить дистанционную работу на три категории — дистанционная работа на постоянной основе, временная дистанционная работа и удаленная работа, выполняемая периодически.

Временная дистанционная работа предполагает, что сотрудник работал стационарно, но был переведен на удаленную работу в силу тех или иных обстоятельств. Третий вид — дистанционная работа, выполняемая периодически, предполагает, что сотрудник будет приходить в офис несколько дней в неделю, а также будет работать удаленно.

В законопроекте было убрано требование о единственно возможном способе передачи заверенных документов почтой заказным письмом с уведомлением. О виде обмена документами сотрудники и работодатели смогут договориться самостоятельно.

Кроме того, в проекте сообщается, что заключение трудового договора, его расторжение и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться цифровой подписью.

Помимо этого, работнику на удаленной работе предоставляется право устанавливать свой рабочий график, а взаимодействие с работодателем будет осуществляться в рабочее время.

Также отмечается, что при переводе сотрудника на дистанционную работу его заработная плата не может быть уменьшена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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