Госдума приостановила индексацию зарплат госслужащих до 2022 года

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, согласно которому индексация зарплат государственных служащих приостанавливается до 1 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в среду, 25 ноября.

— В соответствии с решениями президента РФ, принятыми по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021–2023 годы, в 2021 году предусматривается повышение (индексация) размера окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении окладов госслужащих в 2021 году индексация не запланирована. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета России.

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