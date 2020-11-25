В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января

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Ограничение распространения алкоголя в новогодние праздники приведут только к тому, что люди начнут закупаться спиртным заранее, в том числе, у продавцов контрафакта. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Проект «Трезвая Россия» предложил ограничить продажу алкоголя 1 и 2 января, чтобы не допустить увеличения нагрузки на врачей, и так загруженных помощью пациентам с коронавирусом.

— Я глубоко убежден, что запретами не решить проблему алкоголизации, — заявил депутат. — Наверное, ограничения, действительно, нужны в законодательстве, но мы уже сделали многое: запретили продажу в ночное время, около спортивных и детских учреждений, закрыли наливайки в многоквартирных домах. Все это прекрасно, но, к сожалению, только подобными мерами ситуацию не исправить – ограничения должны идти в тандеме с качественной профилактической работой, пропагандой здорового образа жизни. Я слышал о предложении «Трезвой России», но отношение у меня к нему сложное: с одной стороны, я сам выступаю за то, чтобы люди меньше выпивали, а, может, и вовсе проводили праздники без спиртного, а с другой – подобный запрет может вылиться в то, что граждане начнут закупаться заранее, создавая ажиотаж, обращаться к продавцам контрафактного или самодельного алкоголя, что, разумеется, не приведет ни к чему хорошему.

Менделевич подчеркнул, что прежде чем превращать инициативу в нормативную базу, необходимо проведение обсуждения на уровне экспертов, гражданского общества, чтобы понимать, насколько люди готовы к новой мере:

— Повторюсь, я не против того, чтобы люди отказывались от выпивки, особенно с учетом того, что в длинные праздники злоупотребление начинает носить затяжной характер. Но на эту проблему нужно смотреть в комплексе.

Злоупотребление спиртным особенно опасно в период пандемии: во-первых, алкоголь негативно влияет на иммунитет, во-вторых, в состоянии опьянения человек вряд ли продолжит носить маску и соблюдать дистанцию. Возможно, ограничение продажи было бы оправдано только на этот непростой год, однако, и в этом Менделевич не видит смысла: пока люди сами не осознают необходимость запретов, они не станут их соблюдать:

— Мы уже знаем по опыту, что все меры, спущенные сверху, как то ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции, не работают, пока люди сами не поймут, почему и зачем они нужны.Можно ввести какие угодно запреты: на продажу алкоголя, на корпоративы, массовые мероприятия, но эффект они дадут только тогда, когда народ осознает, что ограничения вводятся властями из заботы об обществе. Тогда и включится ответственность не только за себя, но и за окружающих.

Менделевич заключил, что запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января не будет иметь смысла без грамотной просветительской работы о вреде злоупотребления. В противном случае, это может привести к такому результату, как повышенный спрос на контрафакт.

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