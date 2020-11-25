Добровинский будет защищать интересы Рогозина в суде

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Адвокат Александр Добровинский будет защищать интересы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина как официальный представитель в Останкинском суде по иску к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Эту информацию сам адвокат подтвердил корреспонденту «Вечерней Москвы» в среду, 25 ноября.

— Дмитрий Олегович, действительно, попросил меня быть его представителем в суде. Начало слушания назначено на 15 декабря. Процесс инициирован в связи с распространением слухов, порочащих честь и достоинство Рогозина, — сказал корреспонденту правозащитник.

Добровинский уточнил, что вести дело Рогозина он будет совместно со своим партнером, Мариной Дубровской. На просьбу оценить шансы на успех адвокат заявил, что, если ему удалось доказать в суде вину актера Михаила Ефремова, дело по защите чести и достоинства Дмитрия Рогозина он точно выиграет.

— Иначе бы я не брался — добавил юрист.

Ранее стало известно, что Адвокатская палата Москвы 29 октября 2020 года сроком на два года лишила Добровинского статуса адвоката. В отношении него также возбуждены два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием Ефремова.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации против трех СМИ.

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