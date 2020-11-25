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Дмитрий Попов вернулся на пост спортивного директора «Спартака»
Фото: livejournal.com/sergey-ionov

Дмитрий Попов вернулся на пост спортивного директора «Спартака»

Кирилл Николаев

Спорт

Дмитрий Попов вернулся в руководство московского футбольного клуба «Спартак» и снова занял пост спортивного директора. Об этом в среду, 25 ноября, заявил глава департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

По его словам, Попов приступит к своим обязанностям с 26 ноября.

Попов играл за «Спартак» с 1989 по 1993 год. С 2006 года он входил в селекционный штаб клуба, а с сентября 2008 по август 2016 года работал спортивным директором команды, сообщает «Р-Спорт».

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