Дмитрий Попов вернулся на пост спортивного директора «Спартака»

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Дмитрий Попов вернулся в руководство московского футбольного клуба «Спартак» и снова занял пост спортивного директора. Об этом в среду, 25 ноября, заявил глава департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

По его словам, Попов приступит к своим обязанностям с 26 ноября.

Попов играл за «Спартак» с 1989 по 1993 год. С 2006 года он входил в селекционный штаб клуба, а с сентября 2008 по август 2016 года работал спортивным директором команды, сообщает «Р-Спорт».

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