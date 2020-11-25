«Они такие красивые»: поклонники дочери Заворотнюк позавидовали красоте ее бабушки

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова поделилась в Instagram-сторис совместным видео со своей бабушкой Валентиной. Стрюкова решила протестировать губную помаду на своей родственнице.

— Валек, иди сюда. Сейчас будем на бабушке демонстрировать, — подозвала Заворотнюк-младшая свою бабушку и «чмокнула» ее в щеку.

Стрюкова подчеркнула, что помада не отпечаталась на щеке ее родственницы, а последняя, в свою очередь, ограничилась лаконичной репликой: «Отлично».

Подписчики отметили красоту обеих героинь короткого ролика: «Какая же Валентина красавица! Все женщины в этой семье были рождены стать звездами»; «Красавицы! Какая же у вас в семье прекрасная генетика»; «Они такие красивые».

Отметим, что поклонники «прекрасной няни» частенько подмечали сходство 24-летней девушки со своей матерью.

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