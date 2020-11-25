Итоговое сочинение для 11-х классов в России проведут 5 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче Единого государственного экзамена, состоится 5 апреля. Это следует из приказа Министерства просвещения и Рособрнадзора, который был опубликован на интернет-портале правовой информации в среду, 25 ноября.

— Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации — прим. «ВМ») проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, — говорится в сообщении.

В приказе отметили, что определены также и дополнительные сроки сдачи сочинения — 21 апреля и 5 мая.

Ранее Рособрнадзор заявил, что не планирует переносить досрочный период ЕГЭ-2021.

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