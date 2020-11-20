Рособрнадзор заявил, что не планирует переносить досрочный период ЕГЭ-2021

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На сегодняшний день планов подвинуть сроки досрочного периода сдачи ЕГЭ нет. Об этом пресс-служба Рособрнадзора заявила в пятницу, 20 ноября.

— Пока перенос сроков досрочного периода ЕГЭ не обсуждался, — сказали ТАСС в ведомстве.

Там же обратили внимание, что большинство участников досрочного периода — выпускники прошлых лет. Им нет нужды писать сочинение для допуска к экзаменам, уточнил представитель пресс-службы организации.

Вопрос возможной корректировки срока сдачи экзаменов возник на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России. Из-за этого, в частности, итоговое сочинение 11-х классов в российских школах перенесли на весну.

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