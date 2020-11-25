Андрей Бочкарев оценил потенциал территорий бывших промышленных зон Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Территории бывших промышленных зон в столице имеют большой потенциал для нового градостроительного развития. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Это резерв для градостроительного развития и формирования новой полноценной и удобной городской среды, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Он добавил, что в ближайшие годы власти столицы уделят большое внимание развитию территории бывших заводов и фабрик. Это позволит создавать жилые кварталы нового качества, где будет необходимая социальная и коммерческая инфраструктура.

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