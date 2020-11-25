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Кузнецова прокомментировала включение «Спинразы» в список жизненно важных лекарств
Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Кузнецова прокомментировала включение «Спинразы» в список жизненно важных лекарств

Виктория Родимкина

Здоровье

Включение «Спинразы» в список жизненно важных лекарств снизит стоимость препарата на 35 процентов, до 5 миллионов рублей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в среду, 25 ноября.

Ранее российское правительство включило препарат Нусинерсен («Спинраза») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год.

Известно, что одна инъекция этого препарата стоит 125 тысяч долларов. Лекарство необходимо вводить пациенту на протяжении всей его жизни.

— Наконец это случилось! Препарат «Спинраза» включили в перечень жизненно важных лекарств. Это хорошая новость и для семей с детьми со спинальной мышечной атрофией, и для российских регионов, за счет бюджетов которых обеспечиваются препаратами детей с СМА, — сказала Анна Кузнецова.

Она отметила, что теперь исчезнут формальные основания для отказа в выдаче лекарства. При этом снижение стоимости препарата позволит сделать лечение детей с СМА более доступным, передает РИА Новости.

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лекарствоАнна Кузнецовамедицина
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