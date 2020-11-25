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СМИ назвали причину смерти Диего Марадоны
Фото: YouTube.com / News of Stars

СМИ назвали причину смерти Диего Марадоны

Кирилл Николаев

Спорт

Причиной смерти бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны могла быть остановка сердца. Об этом сообщает газета Perfil.

По данным издания, Марадоне стало плохо, когда он находился вместе с родными. У него сильно упало давление. Врачам не удалось спасти 60-летнего аргентинца.

Марадону доставили в одну из больниц для прохождения медицинского обследования 30 октября. Он перенес операцию на мозге. Марадону выписали из больницы 12 ноября.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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футболсмертьДиего Марадона
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