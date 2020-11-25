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Трехдневный траур объявили в Аргентине из-за смерти Марадоны
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Трехдневный траур объявили в Аргентине из-за смерти Марадоны

Кирилл Николаев

В мире

Власти Аргентины объявили трехдневный траур в стране в связи со смертью бывшего футболиста Диего Марадоны. Об этом в среду, 25 ноября, рассказали в пресс-службе администрации президента страны.

Национальный траур начинается с 25 ноября, сообщает ТАСС.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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