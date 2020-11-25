Посол РФ в Каире назвал условие, при котором Россия возобновит чартеры в Египет

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Россия рассчитывает запустить в ближайшем будущем чартерные рейсы в курортные города Египта, однако ключевым вопросом остается обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах. Об этом написал посол РФ в Каире Георгий Борисенко в среду, 25 ноября.

Российский посол напомнил, что решение о приостановке полетов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх было вызвано террористическим актом в отношении самолета российской авиакомпании 31 октября 2015 года. Он также отметил, что эта трагедия стала самой массовой гибелью россиян за всю историю.

— Естественно, что после этого трагического инцидента Россия не могла продолжать осуществлять полеты в Египет, не получив гарантий соблюдения строгих мер безопасности в местных аэропортах, — сказал Георгий Борисенко.

Он уточнил, что РФ заинтересована в возобновлении чартерного сообщения с египетскими курортными городами, но есть «объективные обстоятельства», которые Москва будет принимать во внимание в Москве. Так, не решен вопрос, по словам посла, с компенсациями, которые полагаются родственникам жертв.

Также ключевым вопросом для возобновления авиасообщений РФ с курортами Египта остается обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах упомянутых египетских прибрежных городов, передает слова посла РИА Новости.

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