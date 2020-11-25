Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посол РФ в Каире назвал условие, при котором Россия возобновит чартеры в Египет
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Посол РФ в Каире назвал условие, при котором Россия возобновит чартеры в Египет

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия рассчитывает запустить в ближайшем будущем чартерные рейсы в курортные города Египта, однако ключевым вопросом остается обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах. Об этом написал посол РФ в Каире Георгий Борисенко в среду, 25 ноября.

Российский посол напомнил, что решение о приостановке полетов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх было вызвано террористическим актом в отношении самолета российской авиакомпании 31 октября 2015 года. Он также отметил, что эта трагедия стала самой массовой гибелью россиян за всю историю.

— Естественно, что после этого трагического инцидента Россия не могла продолжать осуществлять полеты в Египет, не получив гарантий соблюдения строгих мер безопасности в местных аэропортах, — сказал Георгий Борисенко.

Он уточнил, что РФ заинтересована в возобновлении чартерного сообщения с египетскими курортными городами, но есть «объективные обстоятельства», которые Москва будет принимать во внимание в Москве. Так, не решен вопрос, по словам посла, с компенсациями, которые полагаются родственникам жертв.

Также ключевым вопросом для возобновления авиасообщений РФ с курортами Египта остается обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах упомянутых египетских прибрежных городов, передает слова посла РИА Новости.

Читайте также: Росавиация утвердила маршруты по программе субсидирования на 2021 год

туризмчартерыЕгипет
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте