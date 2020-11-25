Дептранс рассказал об обновлении ТПУ около станции «Выхино»
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) около станции «Выхино» ждут большие обновления. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что здесь построят надземный конкорс, откуда пассажиры смогут попасть в метро, на железнодорожную станцию или к остановкам общественного транспорта. Для пассажиров оборудуют широкие комфортные лестницы, лифты и пандусы для маломобильных граждан, а также многоуровневый паркинг.
Территорию вокруг станции благоустроят. Рабочие установят новое освещение, велопарковки, прокат самокатов и велосипедов. Остановки наземного транспорта рядом со станцией обновят.
Ранее стало известно, что в 2021–2023 годах в столице планируется построить 33 ТПУ.
Читайте также: Необычное панно украсит «Электрозаводскую»