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Дептранс рассказал об обновлении ТПУ около станции «Выхино»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дептранс рассказал об обновлении ТПУ около станции «Выхино»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) около станции «Выхино» ждут большие обновления. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что здесь построят надземный конкорс, откуда пассажиры смогут попасть в метро, на железнодорожную станцию или к остановкам общественного транспорта. Для пассажиров оборудуют широкие комфортные лестницы, лифты и пандусы для маломобильных граждан, а также многоуровневый паркинг.

Территорию вокруг станции благоустроят. Рабочие установят новое освещение, велопарковки, прокат самокатов и велосипедов. Остановки наземного транспорта рядом со станцией обновят.

Ранее стало известно, что в 2021–2023 годах в столице планируется построить 33 ТПУ.

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