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Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольном матче в Москве
Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА / Иван Гущин

Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольном матче в Москве

Вероника Кузьминова

Спорт
Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Безопасность матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Москве, будут обеспечивать 1350 человек. Об этом сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Матч между столичным ЦСКА и «Фейеноорд» запланирован на четверг, 26 ноября. Он пройдет на домашней арене армейцев. За безопасностью во время игры будут следить около 350 сотрудников полиции и ОМОН, 600 человек из контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, а также 400 росгвардейцев.

— Стадион и прилегающую территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители ГУ МЧС России по городу Москве, — уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА сыграл вничью с соперниками из «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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