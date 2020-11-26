Обновленную набережную Марка Шагала планируют открыть в апреле

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Реконструкцию набережной Марка Шагала планируется закончить весной 2021 года. Об этом заявил в четверг, 26 ноября, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На территории бывшей промзоны, по его словам, строится около 10 километров дорог.

— Это четыре дорожных объекта, в число которых входит реконструкция набережной Марка Шагала, где работы планируется завершить до апреля 2021 года, — приводятся слова Загрутдинова на сайте Стройкомплекса.

Набережная Марка Шагала / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Глава департамента напомнил, что реконструкцию также проводят на Крутицкой набережной.

Загрутдинов добавил, что с открытием обновленных мест в городе завершится «формирование набережных по левому берегу Москвы-реки от Таганского района до района Печатники».

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