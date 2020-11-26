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Азербайджан выразил протест сенату Франции из-за резолюции по Карабаху
Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Азербайджан выразил протест сенату Франции из-за резолюции по Карабаху

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Власти Азербайджана выразили протест сенату Франции, который призвал правительство страны признать Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на заседании парламента Азербайджана было принято заявление с выражением протеста против резолюции по Карабаху. Текст документа представил депутат Джаваншир Фейзиев.

Также спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что азербайджанский народ может в «дальнейшем сплотиться вокруг президента Ильхама Алиева», а также способен пресечь все, что направлено против государства.

Напомним, сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 сенаторов, против высказался один человек.

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ФранцияИльхам АлиевНагорный Карабах
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