Сенат Франции призвал правительство страны признать Нагорный Карабах

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Сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 сенаторов, против высказался один человек.

Резолюция носит рекомендательный характер.

— Сенат... призывает правительство признать Республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира, — уточнили в резолюции.

Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном. Также сенаторы осудили «военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников». Они призывают немедленно вывести военные силы Азербайджана с занятых ими территорий в результате конфликта с 27 сентября.

Кроме того, сенат призвал правительство оказать массовую гуманитарную помощь мирным гражданам Карабаха, передает РИА Новости.

Ранее Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном работу миротворцев в Карабахе.

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