«Безальтернативность российского пути»: что означает изменение границ в Нагорном Карабахе

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В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении, 25 ноября азербайджанские военные зашли в оккупированный армянскими ВС район Кельбаджар. Что это территориальное изменение означает для азербайджанцев и для армян? Этот вопрос «Вечерняя Москва» задала экспертам.

Эксперт по взаимоотношениям Южного Кавказа и ЕС Анна Айвазян полагает, что потеря армянскими ВС Кельбаджара нанесла большой ущерб по авторитету премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

— Политически — это полная потеря доверия лидеру страны Николу Пашиняну. Потеря района вызвала внутриполитический кризис и необходимость пересмотра основ политики безопасности. Она выявила безальтернативность «российского пути», повысила риск новой войны и вовлечения в нее региональных держав, к которой Еревану теперь необходимо всегда быть готовым, — говорит она.

Морально ввод ВС Азербайджана в Кельбаджар приведет к пересмотру идеи армянства, считает эксперт.

— Морально — это пересмотр основ идентичности армянства, которое должно найти силы и основы государственности, объединиться и сформировать общую повестку, которую будутразделять не только граждане Армении, но и диаспора, — добавила она.

Эксперт по Южному Кавказу, автор Telegram-канала «Девичья башня» Садат Гулиев говорит, что возвращение Кельбаджара в состав Азербайджана имеет для его народа ключевое значение.

— 27 лет люди были оторваны от родных земель в результате агрессии Армении. На момент оккупации Кельбаджарского района без родных земель остались 44 тысячи азербайджанцев, жителей этого района. Все эти годы люди ждали и верили в то, что смогут вернуться в свои дома, в свои края. И этот день настал. Это великая победа. Важно, что Кельбаджарский район был возвращен Азербайджану без единого выстрела. Это результат капитуляции Армении. Это очень важно, — сказал он.

Гулиев обратил внимание, что в отличие от армянских ВС, захвативших район в 1993 году и давших мирным жителям лишь 10 часов на эвакуацию, Баку предоставил две недели армянам.

Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано 9 ноября и вступило в силу в 00:00 10 ноября. В соответствии с ним оставшиеся три из семи оккупированных района вокруг Нагорного Карабаха переходят под контроль Баку. Кроме того, прекращаются все боевые действия в Карабахе, все беженцы возвращаются в свои дома, происходит обмен военнопленными, в регион вводятся российские миротворцы.

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