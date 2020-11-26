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Ученые объяснили причину развития бактериальной пневмонии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые объяснили причину развития бактериальной пневмонии

Юлия Захарова

Наука

Ученые объяснили, почему грипп нередко становится причиной бактериальной пневмонии. Результаты исследования они разместили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как уточнили исследователи, летальные исходы провоцирует не вирусная инфекция, а именно бактериальная пневмония, которая возникает в результате осложнений. Так, смертность от этого заболевания была крайне высокой в период пандемии испанского гриппа 1918–1920 годов. Однако такие двойные инфекции уносят жизни людей каждый год.

Феномен решили изучить ученые из Каролинского института совместно с коллегами из Сингапура. Они проанализировали изменения дыхательной системы, которые вызывает грипп.

Выяснилось, что питательные вещества и антиоксиданты, которые вырабатываются в организме для борьбы с вирусом, проникают из крови в легкие. Это приводит к созданию благоприятной для размножения бактерий среды. Иммунная система становится слабее, а патоген распространяется в дыхательных путях.

По мнению авторов, потенциально бороться с бактериальной пневмонией можно с помощью ингибиторов протеазы (специальных ферментов, расщепляющих пептидную связь между аминокислотами в белках — прим. «ВМ»). Они препятствуют росту пневмококков в легких.

Ученые пока не узнали о чувствительности зараженных коронавирусом к вторичным бактериальным инфекциям, однако предположили, что аналогичный механизм заболевания возникает и у них.

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