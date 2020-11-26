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Эпидемиолог рассказал, как может протекать COVID-19 после вакцинации
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эпидемиолог рассказал, как может протекать COVID-19 после вакцинации

Юлия Ямпольская

Здоровье

Пациенты, которые сделали прививку от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист отметил, что если человек заразится COVID-19 после вакцинации, то у него не будет осложнений, таких как пневмония, поражение сердца, почек.

— Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор, — цитирует Горелова РИА Новости.

При этом, как уточнил эксперт, после вакцинации стоит продолжать использовать маски, ведь они снижают риск заражения коронавирусной инфекцией.

— Ключевой фактор инфицирования – несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих, — заключил эпидемиолог.

Ранее старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс назвал основные версии передачи COVID-19.

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