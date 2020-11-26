В ВОЗ назвали основные версии передачи COVID-19 человеку

Фото: twitter.com/carriesheffield

Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс назвал основные версии передачи COVID-19. Запись трансляции доступна в Twitter.

Он сказал, что коронавирус мог передаться человеку напрямую от летучей мыши и быстро полностью адаптироваться среди населения. Ученый считает такой сценарий развития событий возможным, но маловероятным.

— Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и только затем он перешел на человека, — рассказал Конингс.

Специалист отметил, что в настоящее время проводятся исследования с разными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними с целью определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для COVID-19. Он добавил, что в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.

Ранее ВОЗ сообщила, что каждые 17 секунд в Европе один человек погибает от коронавируса. Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

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