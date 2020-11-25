Специалисты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения COVID-19

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вернутся в китайский Ухань для обследования оптового продуктового рынка, чтобы подробнее изучить появление коронавируса на начальном этапе. Об этом сообщает британское издание The Guardian в среду, 25 ноября.

По словам эксперта ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питера Бена Эмбарека, специалисты планируют провести углубленный опрос жителей Уханя, у которых ранее других подтвердилось заражение коронавирусом. Эксперты надеются восстановить историю первых случаев заражения COVID-19.

— Мы действительно не знаем, что происходило до декабря 2019 года, мы не знаем, как вирус перекинулся из своей наиболее вероятной естественной среды обитания летучих мышей на человека. И это та часть истории, которую нам нужно восстановить, — сказал Эмбарек.

Он добавил, что пока нет прямых указаний на то, что вирус был создан человеком.

По предварительной информации, первый случай инфекции был выявлен 17 ноября 2019 года.

На данный момент заражению COVID-19 подверглись 60 101 887 человек по всему миру, по данным университета Джонса Хопкинса.

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