Турция готова приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины

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Турецкие лаборатории готовы приступить к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в среду, 25 ноября.

— По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом, — цитирует Коджу РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что Турция продолжает поддерживать контакты с коллегами из России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что массовое применение вакцины от коронавируса в стране может начаться в декабре 2020 года.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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